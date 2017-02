அதிமுகவில் இருந்து மதுசூதனன் அதிரடி நீக்கம்! புதிய அவைத் தலைவராக செங்கோட்டையன்!

அதிமுகவில் இருந்து மதுசூதனன் அதிரடியாக நீக்கப்பட்டுள்ளார். அக்கட்சியின் புதிய அவைத் தலைவராக கே.ஏ.செங்கோட்டையன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

English summary

ADMK Presidium Chairman Madhusoodanan today sacked from the party by Interim General Secretary Sasikala.