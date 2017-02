சசியை முன்மொழிந்த மதுசூதனன் ஓபிஎஸ் வீட்டில்.. திடீர் ஆதரவால் பரபரப்பு- சிதறுகிறது அதிமுக!

சசிகலாவை தீவிரமாக ஆதரித்து வந்த அதிமுக அவைத் தலைவர் மதுசூதனன், முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வத்தை இன்று திடீரென நேரில் சந்தித்து ஆதரவை தெரிவித்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Thursday, February 9, 2017

ADMK Presidium Chairman Madhusoodanan today met Chief Minsiter of TamilNadu O Panneerselvam in his residence.