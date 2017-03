ஓபிஎஸ் அதிமுக ஆட்சி மன்ற குழு தலைவராக மதுசூதனன் தேர்வு- 13 உறுப்பினர்களும் அறிவிப்பு!

ஓபிஎஸ் அதிமுகவின் ஆட்சி மன்ற குழு தலைவராக மதுசூதனன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார். 13 ஆட்சி மன்ற குழு உறுப்பினர்களும் அறிவிக்காப்பட்டுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Madhusoodhanan has selected as OPS led team of AIADMK Parliamentary Board chairman