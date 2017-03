ஆர்.கே. நகரில் மனு தாக்கல் செய்யும் முன் அண்ணா, எம்.ஜி.ஆர், ஜெ., நினைவிடத்தில் ஆசி பெற்ற மதுசூதனன்

ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலில் ஓபிஎஸ் அணி சார்பில் போட்டியிடும் மதுசூதனன் இன்று வேட்பு மனு தாக்கல் செய்யும் முன் அண்ணா, எம்.ஜி.ஆர், ஜெயலலிதா நினைவிடத்திற்கு சென்று அஞ்சலி செலுத்தினார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Team OPS candidate Madhusudhanan visited Jayalalitha samathi before leaving for RK Nagar to file nomination papers.