சசிகலா படத்தை போட்டு ஓட்டு கேட்டுதான் பாருங்களேன்...தினகரனுக்கு மதுசூதனன் சவால்

சசிகலாவின் படத்தை போட்டு கேட்டு பாருங்கள் என்று அதிமுக அம்மா கட்சி வேட்பாளர் டிடிவி தினகரனுக்கு அதிமுக புரட்சித்தலைவி அம்மா கட்சி வேட்பாளர் மதுசூதனன் சவால் விடுத்துள்ளார்.

English summary

ADMK's Puratchi thalaivi Amma Party candidate Madhusudhanan propagandas in RK Nagar and challenges TTV Dinakaran to pose Sasikala's photo in advertising notices.