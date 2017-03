சிக்னல்களில் விளம்பர பலகை அகற்ற கோரி வழக்கு.. தமிழக அரசுக்கு ரூ.10000 அபராதம் விதித்த ஹைகோர்ட்

போக்குவரத்து சிக்னல்களில் விளம்பர பலகைகளை அகற்ற கோரிய வழக்கில் பதில் மனு தாக்கல் செய்யாததை காரணம் காட்டி தமிழக அரசுக்கு 10 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதத்தை செலுத்துமாறு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தி

English summary

Madras HC fined Rs.10,000 to TN govt, for not responding to the petition has been lodged for the removal of advertising hoardings in Traffic signals.