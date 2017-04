எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு குறி வைக்கும் ஸ்டாலின் - நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு வழக்கு நாளை விசாரணை

எடப்பாடி பழனிசாமி அரசு நம்பிக்கை தீர்மானத்தில் வெற்றிபெற்றதை எதிர்க்கும் வழக்கு நாளை விசாரணைக்கு வரவுள்ளது.

English summary

The Madras high court to hearing on Tuesday the hearing on the opposition leader Stalin's petition challenging Tamil Nadu chief minister Edappadi Palaniswami’s trust vote.