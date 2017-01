மாணவர்கள் மீதான போலீஸ் வெறித் தாக்குதல்- திங்களன்று விரிவான விசாரணை: ஹைகோர்ட்

மாணவர்கள் மீதான போலீசாரின் வெறித்தனமான தாக்குதல் தொடர்பாக திங்கள்கிழமையன்று விரிவான விசாரணை நடைபெறும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The Madras High Court Justice Mahadevan will hear the plea against Police brutal attack in Chennai on Monday.