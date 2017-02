ஸ்டாலின் தொடர்ந்த நம்பிக்கை வாக்கெடுப்புக்கு எதிரான வழக்கு மீது இன்று மீண்டும் விசாரணை!

எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடர்ந்த முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி அரசின் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்புக்கு எதிரான வழக்கின் விசாரணை சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று மீண்டும் நடைபெற உள்ளது.

English summary

The Madras High Court will hear today the Opposition leader MK Stalin's plea seeking to declare null and void, the vote of confidence in the Tamil Nadu assembly.