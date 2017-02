சீமைக்கருவேல மரங்களை அகற்ற சிறப்பு சட்டம் இயற்ற தமிழக அரசுக்கு ஹைகோர்ட் கிளை உத்தரவு

சீமைக்கருவேல மரங்களை அகற்ற தமிழக அரசு இரண்டு மாதத்திற்குள் சிறப்பு சட்டம் இயற்ற வேண்டும் என்று உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிறை உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

Madras HC Madurai bench has asked the TN govt to enact bill to eradicate Seemai Karuvelam tree in the state.