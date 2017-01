உள்ளாட்சி தேர்தல் எப்போது?: மாநில தேர்தல் ஆணையத்திற்கு ஹைகோர்ட் கேள்வி

உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான புதிய அறிவிப்பாணையை வெளியிடுவது தொடர்பாக செவ்வாய்கிழமைக்குள் இறுதி முடிவை அளிக்க வேண்டும் என்று மாநில தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

Madras HC has ordered the state election commission to respond on local body elecction in the state.