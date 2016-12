ஜெ. அரசு அறிவித்த 11 டிஎன்பிஎஸ்சி உறுப்பினர்கள் நியமனமும் ரத்து.. ஹைகோர்ட் அதிரடி

டிஎன்பிஎஸ்சி உறுப்பினர்களாக 11 பேர் நியமிக்கப்பட்டதை ரத்து செய்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. பாமக மற்றும் திமுக சார்பில் தொடரப்பட்ட வழக்கில் உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

Madras HC has quashed the appointment of 11 TNPSC members by late Chief Minister Jayalalitha led ADMK govt.