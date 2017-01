அலங்காநல்லூரில் போலீஸ் தடியடி… பிப். 15க்குள் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய தமிழக அரசுக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவு

ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவான போராட்டத்தில் போலீசார் நிகழ்த்திய தடியடி வன்முறை குறித்து பிப்ரவரி 15ம் தேதிக்குள் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The Madurai bench of the Madras High court on Monday sought a detailed report on police action against Jallikattu protesters at Alanganallur.