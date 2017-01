சட்டமன்ற குழுக்கள் அமைக்க கோரி ஸ்டாலின் வழக்கு- ஓபிஎஸ் பதிலளிக்க ஹைகோர்ட் நோட்டீஸ்

சட்டமன்ற குழுக்கள் அமைப்பது தொடர்பாக தமிழக அரசு பதிலளிக்க வேண்டும் என சென்னை ஹைகோர்ட் உத்தரவிட்டுள்ளது. முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கும் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

English summary

Madras HC has ordered to issues notice to CM O Panneerselvam in a case filed by opposition leader MK Stalin.