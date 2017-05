நடிகர் சங்கம் கட்டிடம் கட்ட சென்னை ஹைகோர்ட் அதிரடி இடைக்கால தடை!

சென்னையில் நடிகர் சங்கத்துக்கான கட்டிடம் கட்ட சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இடைக்கால தடை விதித்துள்ளது.

Story first published: Saturday, May 6, 2017, 14:11 [IST]

English summary

The Madras High Court stayed to Nadigar Sangam's building construction in Chennai.