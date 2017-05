திருச்சி, கரூர் உள்பட 5 மாவட்டங்களில் பொக்லைன் மூலம் மணல் அள்ளத் தடை: ஹைகோர்ட் அதிரடி உத்தரவு

தமிழகத்தில் 5 மாவட்டங்களில் உள்ள 9 மணல் குவாரிகளில் இயந்திரங்கள் மூலம் மணல் அள்ள தடை விதித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது

English summary

High court ban order issues 5 District in 9 quarry to take sand