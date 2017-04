ஜீவனாம்சம் கோரும் மனுக்களின் விசாரணையை 60 நாட்களில் முடிக்க வேண்டும்: சென்னை ஹைகோர்ட்

ஜீவனாம்சம் கோரும் மனுக்களின் விசாரணையை 60 நாட்களில் முடிக்க வேண்டும் என கீழமை நீதிமன்றங்களுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

The Madras High Court has ordered the lower courts to complete the inquiry of life requests in 60 days. A woman from Gudiyatham filed a petition in the lower court in January 2014 demanding Jivanamasam. in this case Madras High Court has ordered this.