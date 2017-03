உள்ளாட்சி தேர்தல் எப்போது நடத்தப்படும்? தேர்தல் ஆணையத்திற்கு ஹைகோர்ட் கேள்வி

உள்ளாட்சி தேர்தல் தாமதமாகி வருவது ஏன் என மாநில தேர்தல் ஆணையத்திற்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.

English summary

madras high court Justice N.Kirubakaran question for why taking action on civic poll.