உயிர் வாழ்வது அடிப்படை உரிமை.. உறவினர்களை கூட பார்க்கவிடவில்லையே ஏன்? ஜெ. மரணம் பற்றி நீதிபதி பொளேர்

உயிர் வாழ்வது அடிப்படை உரிமை என்று, ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பான வழக்கில் சென்னை ஹைகோர்ட் நீதிபதி கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

A fresh controversy surrounding former Tamil Nadu chief minister J Jayalalithaa’s death ignited Thursday when Justice Vaidyalingam of the Madras High Court expressed doubts over her demise.