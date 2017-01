அமைதியாக போராடியவர்கள் மீது தடியடி நடத்தியது ஏன்? அரசுக்கு ஹைகோர்ட் சரமாரி கேள்வி

போராட்டம் என்ற பெயரில் சட்டத்தை மீறினால் போலீஸ் நடவடிக்கை எடுக்கலாம், அமைதியாக போராடியவர்கள் மீது ஏன் தடியடி நடத்தப்பட்டது என்று நீதிபதி கேள்வி எழுப்பினார்.

English summary

The Madras High Court today declined to hear a matter raised in open court about police action on pro-Jallikattu protesters at Marina Beach, epicentre of the stir for the past one week.