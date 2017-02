சென்னை பல்கலையில் இருந்து வெளியேறு.. பாஜக எம்பி தருண்விஜய்க்கு மாணவர்கள் எதிர்ப்பு.. 20 பேர் கைது

சென்னை பல்கலைகழகத்திற்கு வந்த பாஜக எம்பி தருண்விஜய்க்கு மாணவர்கள் கடும் எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அவர்கள் 20 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

English summary

Madras University Students staged a protest against BJP MP Tarun Vijay, who came to attend a conference.