உலகத்துக்கே தெரியட்டும்.. கூகுள் டூடுலில் ஜல்லிக்கட்டைப் போடுங்க... அலங்காநல்லூர் மக்கள் வேண்டுகோள்

கூகுள் டூடுலில் தமிழர்களின் ஜல்லிக்கட்டைப் போட வேண்டும் என அலங்காநல்லூர் பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். உலகம் முழுவதும் தமிழர்களின் அறவழிப் போராட்டம் தெரிய வேண்டும் என்றும் அலங்காநல்லூர் மக்கள்

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, January 20, 2017, 13:24 [IST]

English summary

Madurai Alanganallur Jallikattu proters request google to apply jallikattu on their doodle. Alanganallur people wants jallikattu protest to spread across the wolrd.