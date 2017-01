பிப்ரவரி 5ல் அவனியாபுரத்தில் ஜல்லிக்கட்டு: ஊர் விழாக் கமிட்டி அறிவிப்பு

பிப்ரவரி 5ஆம் தேதி அவனியாபுரத்தில் ஜல்லிக்கட்டு நடைபெறும் என ஊர் விழாக்கமிட்டியினர் தெரிவித்துள்ளனர். ஊர் விழாக் கமிட்டியினர் ஒருமனதாக இந்த முடிவை எடுத்துள்ளனர்.

English summary

Madurai Avaniyapuram Jallikattu will be held on febrary 5th the Village commitee announced today. In this Jallikattu over 400 bulls and above 300 players will be participated.