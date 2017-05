அத்வானி பைப் வெடிகுண்டு வழக்கு...முகமது ஹனிபாவுக்கு நிபந்தனை ஜாமீன்

அத்வானி பைப் வெடிகுண்டு வழக்கில் தொடர்புடைய முமது ஹனிபாவுக்கு நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கி உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

Madurai Bench of Madras High Court granted conditional bail to mohamad hanifa connecting with Advani pipe bomb case