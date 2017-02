ரூ.2000 நோட்டு செல்லாது என அறிவிக்கக்கோரிய மனுவை தள்ளபடி செய்தது உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை

தேவநகரி எண் அச்சிடப்பட்ட 2000 ரூபாய் நோட்டு செல்லாது என அறிவிக்கக்கோரிய மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது.

English summary

The Madras High Court has rejected a petition that sought to declare the Rs 2,000 note as it the Devanagiri script on it. The plea was rejected the Madurai Bench of the Madras High Court.