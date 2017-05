மதுரை சித்திரை திருவிழா : தங்கப்பல்லக்கில் மீனாட்சி அம்மன் வீதியுலா - வீடியோ

மதுரை சித்திரை திருவிழாவின் 4ஆ ம் நாளான நேற்று காலை 9 மணிக்கு, மீனாட்சி, சுந்தரேஸ்வரர் தங்கப்பல்லக்கில் கோயிலில் இருந்து புறப்பட்டனர்.

English summary

Madurai Chithirai Festival is the most famous festival in the world. Chithirai Thiruvizha 4Th Day Meenachi amman Thanga Pallakil Elundharulal