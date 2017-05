மதுரை சித்திரை திருவிழா - மாட வீதிகளில் ஆடி அசைந்து வரும் தேர் - பக்தர்கள் தரிசனம்

மதுரையில் பிரசித்தி பெற்ற மீனாட்சியம்மன் அம்மன் ஆலய சித்திரை திருவிழா தேரோட்டம் தொடங்கியது.

English summary

Lakhs of Devotees witnessed the car festival of the Meenakshi Sundareswarar Temple on the 11th day of the annual Chithirai brahmotsavam Madurai.