பொட்ட புள்ளங்க சூதானமா இருங்கப்பு... மதுரையின் பாசமான பாஷை - இன்று தாய்மொழி தினம்

பொட்ட புள்ளங்க அங்கிட்டு இங்கிட்டு பெறாக்கு பாக்காமா வெறசா வீடு வந்து சேரணும்... எங்கயும் சூதானமா இருக்கணும் என்று ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் பாசத்தை குழைத்து பேசுவார்கள் மதுரைக்கார பாட்டிகள்.

English summary

The dialect of Madurai Tamil is something special in an unique way. Though it looks like harsh and hard it is infacct quoted with love and affection.