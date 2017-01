ஜல்லிக்கட்டு நாளை நடக்குமா? மதுரை ஆட்சியரை முற்றுகையிட்டு போராட்டக்காரர்கள் ஆவேசம்

பேச்சுவார்த்தைக்கு வந்த மதுரை ஆட்சியரை அலங்காநல்லூர் மக்கள் முற்றுகையிட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

English summary

Jallikattu Protesters today rejected the TamilNadu Govt's new ordinance. They wanted that only permanent resolution to conduct Jallikattu. madurai district collector Veera Raghava Rao visit to alanganallur.