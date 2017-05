மகாபாரதத்தை இழிவுபடுத்தியதாக வழக்கு- நடிகர் கமல் நேரில் ஆஜராக விலக்கு!

மகாபாரதத்தை இழிவுபடுத்தியதாக நடிகர் கமல்ஹாசன் மீது தொடரப்பட்ட வழக்கை வள்ளியூர் நீதிமன்றம் விசாரிக்க இடைக்காலத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Madurai Hc ordered actor kamalhassan not to appear before valliyur court and also imposed interim ban for mahabharatham case hearing