மதுரையில் மீனாட்சி ஆட்சி....கோலாகலமாக நடந்த பட்டாபிஷேகம் - வீடியோ

மதுரையின் ஆட்சிப் பொறுப்பை ஏற்று பட்டத்தரசியானார் மீனாட்சி. நேற்று நடந்த பட்டாபிஷேக விழாவில் லட்சக்கணக்கானோர் பங்கேற்றனர்.

English summary

Madurai Chithirai festival 8th day, Pattabhishekam ceremony of Goddess Meenakshi was performed at Meenakshi Sundareswarar Temple in Madurai.