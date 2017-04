மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோயில் சித்திரை திருவிழா கோலாகலத் தொடக்கம் - வீடியோ

மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோயில் சித்திரை திருவிழா நேற்று கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. 8ஆம் தேதி கள்ளழகர் வைகை ஆற்றில் இறங்கும் வைபவம் நடக்கும்.

Story first published: Saturday, April 29, 2017, 9:47 [IST]

English summary

World famous Madurai meenatchi amman koil 'chitrai thiruvizha' started yesterday with flag hoisting. On May 8th Kallalagar vaigai river bath will take place.