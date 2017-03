செல்போனுக்காக ப்ளஸ் டூ மாணவர் கொலை... மதுரை போலீஸ் கமிஷனர் விளக்கம்

மதுரையில் செல்போனுக்காக பிளஸ் 2 மாணவர் கத்தியால் குத்திக் கொலை செய்யப்பட்டது குறித்து மதுரை மாநகர ஆணையர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

English summary

Madurai Police commissioner Shailesh Kumar Yadav explained today about the 12th student murder for cellphone. commissioner says that all the accused have been arrested.