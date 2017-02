120 ஆடுகள், 400 கோழிகள், 2,500 கிலோ அரிசியுடன் களைகட்டிய வடக்கம்பட்டி பிரியாணி அன்னதானம்

மதுரை அருகே வடக்கம்பட்டியில் உள்ள முனியாண்டி சுவாமி கோவிலில் பிரியாணியை படையலிட்டு 60 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோருக்கு அன்னதானமாக வழங்கும் திருவிழா இந்த ஆண்டும் வெகுவிமரிசையாக நடைபெற்றது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, February 28, 2017, 14:02 [IST]

English summary

Non Veg Briyani will be given as prasadam in Madurai Vadampatti Village by Muniyandi Vilas hotel owners as a result of thanking god for saving their livelihood. This function had been celebrated for the past 80 years.