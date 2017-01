வாடிவாசல் திறக்காமல் ரயிலுக்கு வழி விடமாட்டோம்... மதுரை இளைஞர்களின் முழக்கம்

நாங்க எல்லாம் சுனாமியில ஸ்விம்மிங் போட்டவங்க என்ற டயலாக் இனி மாறி விடும்... நாங்க எல்லாம் ஓடுற ரயிலையே மறிச்சவங்கடா... என்ற டயலாக் சினிமாவில் இடம் பெறும் என்பது உண்மை.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A speeding train was stopped at Madurai but the agitating youths during the rail roko protest.