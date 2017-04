நான் இல்லைங்க.. தினகரன் தான்.. தேர்தல் ஆணையத்திடம் மதுசூதனன் புகார்!

இரட்டை மின்கம்பம் சின்னத்தை தான் தவறாக பயன்படுத்தவில்லை என தேர்தல் ஆணையத்திடம் அதிமுக புரட்சித் தலைவி அம்மா கட்சியின் வேட்பாளர் மதுசூதனன் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Madusoodhanan gives explanation to the Election commission about the copmlaint of TTV.Dinakaran.Madhusoodhanan says that TTV.Dinakaran only using the ADMK party name and Symbol for election campaign.