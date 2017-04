இரட்டை மின்கம்பத்தை ‘இரட்டை இலை’ போல பயன்படுத்தவில்லை.. தேர்தல் ஆணையத்திடம் மதுசூதனன் பதில் மனு

இரட்டை மின்கம்பம் சின்னத்தை இரட்டை இலை போன்று பயன்படுத்தவில்லை என்று தேர்தல் ஆணையத்திடம் மதுசூதனன் சார்பில் மனோஜ்பாண்டியன் பதில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.

English summary

ADMK Puratchi Thalaivi Amma candidate Madusudan has replied Election Commission’s notice over two leave symbol issue.