ஜெ. பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம்.. பாதுகாப்பு கேட்கிறது ஓபிஎஸ் அணி… கமிஷனரிடம் மதுசூதனன் மனு

ஜெயலலிதா பிறந்த நாளையொட்டி கூடுதல் பாதுகாப்பு வேண்டும் என்று ஓபிஎஸ் ஆதரவாளரான மதுசூதனன் கமிஷனரிடம் மனு கொடுத்துள்ளார். ஜெயலலிதாவின் சொந்த தொகுதியில் நாளை நலத்திட்டங்களை வழங்குகிறார் ஓபிஎஸ்.

Story first published: Thursday, February 23, 2017, 17:09 [IST]

English summary

ADMK senior leader Madusudanan has given petition to Chennai Commissioner George to give protection for OPS team.