ஆர்.கே. நகரில் பணத்திற்கும் பாசத்திற்கும் இடையேதான் போட்டி.. ஓபிஎஸ் அணி வேட்பாளர் மதுசூதனன் அதிரடி

ஆர்.கே. நகரில் பணத்திற்கும் பாசத்திற்கும் இடையேதான் போட்டி என்று ஓபிஎஸ் அணி வேட்பாளர் மதுசூதனன் கூறியுள்ளார். இன்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்வதற்கு முன்னர் அண்ணா, எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா ஆகியோர் நினைவிடத்தில்

English summary

OPS team R.K. Nagar candidate Madusudanan pays tributes at Jayalalithaa’s memorials before, his nomination today.