தினகரன் வாரியிறைக்கும் பணம் எல்லாம் ஜெ.விடம் கொள்ளையடித்தது.. மதுசூதனன் ஆவேசம்

மறைந்த ஜெயலலிதாவை ஏமாற்றிக் கொள்ளையடித்த பணம்தான் ஆர்.கே நகர் தொகுதியில் வீதிக்கு வந்திருக்கிறது என்று அதிமுக புரட்சித் தலைவி அம்மா கட்சி வேட்பாளர் மதுசூதனன் தினகரனை அடித்து தாக்கினார்.

English summary

ADMK Puratchithalaivi Amma candidate Madusudanan has slammed TTV Dinakaran in his R K Nagar election campaign.