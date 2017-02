இன்னும் பல அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் எங்களுடன் தொடர்பில் உள்ளனர்.. மாஃபா அதிரடி பேட்டி

அம்மாவின் மேல் நம்பிக்கை வைத்து நம்பிக்கை தீர்மானத்தை எதிர்த்து அந்த தீர்மானத்தை தோற்கடியுங்கள் என்று முன்னாள் அமைச்சர் மாஃபா பாண்டியராஜன் தெரிவித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Mafa Pandiyarajan says many AIADMK MLAs are in touch with O.Pannerselvam and requested them to vote against Edappadi Palanichami.