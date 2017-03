ஜெ. மரணம் குறித்து நீதி விசாரணைக்கு வலியுறுத்தி நடத்தப்பட்ட உண்ணாவிரதத்திற்கு நல்ல ஆதரவு - மாஃபா

ஜெயலலிதா மரணம் குறித்து நீதி விசாரணைக்கு வலியுறுத்தி நடத்தப்பட்ட உண்ணாவிரதத்திற்கு மக்கள் ஆதரவு கிடைத்துள்ளதாக மாஃபா பாண்டியராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Ma Foi K. Pandiarajan condemns over TN Govt hikes VAT and he says it will Contradict jayalalithaa policy.