ஓபிஎஸ் டீம் ஒன்னும் முதியோர் இல்லம் அல்ல.. இங்குதான் இளைஞர்கள் அதிகம்: மாஃபா பாண்டியராஜன் பதிலடி

முடிந்து போன முதியோர் இல்லமாக ஓபிஎஸ் அணி உள்ளது என்று தினகரன் ஆதரவாளர் புகழேந்தி கூறியதற்கு முன்னாள் அமைச்சர் மாஃபா பாண்டியராஜன் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

OPS camp is not elder’s home and youth member are more than EPS team said, Mafoi Pandiarajan.