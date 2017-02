வாக்கெடுப்பு ரத்து: உரிய ஆவணங்களை கொடுத்துள்ளோம்… ஆளுநர் முடிவெடுப்பார்.. மாஃபா உறுதி

சட்டசபையில் நடைபெற்ற நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பை ரத்து செய்ய உரிய ஆவணங்களை ஆளுநர் வித்யாசாகர் ராவிடம் கொடுத்துள்ளதாக ஓபிஎஸ் ஆதரவு முன்னாள் அமைச்சர் மாஃபா பாண்டியராஜன் கூறியுள்ளார்.

English summary

Mafoi Pandiarajan met Governor Vidyasagar Rao and demand secret ballot to decide on confidence motion again.