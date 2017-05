சசிகலா குடும்பத்தை நீக்கினாலே இரு அணிகளும் உடனே இணையும் - மாஃபா பாண்டியராஜன்

சசிகலா குடும்பத்தை கட்சியில் இருந்து நீக்கினாலே இரு அணிகளும் உடனே இணையும் என்று மாஃபா பாண்டியராஜன் தெரிவித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

one crore youth member are in oPS team said, Mafoi Pandiarajan.