போலீஸ் கைதுக்கு பயந்து மாஃபா பாண்டியராஜன் தலைமறைவு? - வீடியோ

மதுசூதனை ஆதரித்து ஆர்கே நகரில் ஜெயலலிதாவின் உருவபொம்மையை வைத்து பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்ட மாஃபா பண்டியராஜன் மீது தேசியக்கொடி அவமதிப்பு வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால் அவர் தலைமறைவாகியுள்ளார்.

English summary

In Rk nagar, Ops team Mafoi Pandiyarajan, azhaku thamilselvi and Kuppan used Jayalalitha duplicate coffin box for canvassing. In that they used national flag on jayalalitha body. Police registered a case against three of them. Now Pandiyarajan absconded.