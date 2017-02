சசிகலா கோஷ்டியை எதிர்த்த மாஃபா பாண்டியராஜனுக்கு தொகுதி மக்கள் ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்பு

மாஃபா பாண்டியராஜனுக்கு ஆவடி தொகுதியில் இன்று உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. தொகுதிக்கு சென்ற அவரை மக்கள் ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்றனர்.

Story first published: Sunday, February 19, 2017, 15:33 [IST]

English summary

Mafoi Pandiyarajan who was voted against Edappadi Palanichami government gets royal welcome from the Avadi people.