நேற்று "பாட்ஷா".. இன்று "தளபதி".. டேரா போட்டு தலைவர்களைச் சந்திக்கும் நக்மா.. பின்னணி என்ன?

மகிளா காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர் நக்மா சென்னையில் இன்று திமுக செயல்தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை சந்தித்தார்.

Story first published: Monday, May 8, 2017, 14:41 [IST]

English summary

Actress turned politician and magila congress general secretary Nagma is keen in prove her efficiency in tamilnadu politics