கொடநாடு கொலை: விபத்தில் சிக்கிய சாயனிடம் மாஜிஸ்திரேட் வாக்குமூலம்!

கொடநாடு எஸ்டேட் காவலாளி கொலை வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்த சாயன் மீது டேங்கர் லாரி மோதியதை தொடர்ந்து கோவை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவரிடம் மாஜிஸ்திரேட் வாக்குமூலம் பெற்றார்.

English summary

Magistrate has registered statement from Sayan, who is prime accused in Kodanad Estate security guard murder issue.