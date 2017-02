மஹா சிவராத்திரி: நாடு முழுவதும் கோலாகல கொண்டாட்டம்.. கோவில்களில் சிறப்பு வழிபாடு!

மஹா சிவராத்திரியை முன்னிட்டு நாடு முழுவதும் உள்ள கோவில்களில் சிறப்புபூஜைகள் நடைபெற்றன.

English summary

Maha shivaratri festival celebrated all over the country 2017 . Maha Shivaratri is a Hindu festival celebrated annually in honour of the god Shiva.